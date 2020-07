Smart Grids, Enel e Polimi formano “super esperti”

editato in: da

(Teleborsa) – Formare professionisti altamente qualificati in grado di affrontare complessi problemi di progettazione e gestione di reti digitali, nonché promuovere l’ innovazione tecnologica nel campo dei sistemi di distribuzione di energia elettrica: duplice l’obiettivo del primo master di secondo livello internazionale – rivolto a neolaureati – dedicato alla formazione di esperti nel campo delle Smart Grids, lanciato dal Politecnico di Milano, in collaborazione con il Gruppo Enel.

Le Smart Grids – si legge nel comunicato – costituiscono l’infrastruttura digitale costituiscono l’infrastruttura digitale e resiliente abilitante la decarbonizzazione e elettrificazione del sistema energetico attraverso la piena integrazione della generazione distribuita da fonte rinnovabile e la partecipazione attiva dei consumatori al mercato dell’energia.

“Attraverso la sua divisione di Global Infrastructure & Networks, Enel è uno dei principali operatori di Smart Grids al mondo, gestendo più di due milioni di Km di linee elettriche in 8 Paesi ed è da sempre riconosciuto come leader nella innovazione in questo settore. In particolare, attraverso il progetto Network Digital Twin®, Enel è stata recentemente riconosciuta da parte del World Economic Forum come autrice di una delle principali innovazioni del settore elettrico negli ultimi dieci anni”.

INNOVAZIONE FA RIMA CON FUTURO – “Abbiamo bisogno di professionisti che possano contribuire attivamente alla gestione delle reti del futuro, innovative e intelligenti, progettate per migliorare il servizio elettrico e favorire la diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili – afferma Vincenzo Ranieri, Responsabile Infrastrutture e Reti Italia di Enel. “La transizione energetica è una grande sfida ma anche una grandissima opportunità di crescita professionale per i giovani talenti disposti a innovare e sviluppare un sistema energetico moderno, digitalizzato e sostenibile”.

Il Master, unico nel suo genere, è aperto a studenti internazionali e contribuirà alla creazione di solide competenze nelle aree della

progettazione e automazione dei sistemi elettrici, con approfondimenti su soluzioni tecnologiche innovative.

Iscrizioni al bando del Master Smart Grids aperte fino al 6 gennaio 2021.