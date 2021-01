Slack sta perdendo l’1% in Borsa dopo che ha smesso di funzionare

editato in: da

(Teleborsa) – Forti perdite per Slack, app per il lavoro condiviso e la messaggistica aziendale, dopo che l’applicazione ha smesso di funzionare in tutto il mondo (verso le 16.30 ora italiana). Slack Technologies registra infatti una flessione dell’1,02% e si attesta a 41,81. Operativamente ci si attende un’estensione all’ingiù della curva con area di supporto vista a 41,59 e successiva a 41,36. Resistenza a 42,22.

Slack ha confermato i problemi e ha detto di essere al lavoro per risolverli al più presto.

A inizio dicembre Salesforce, colosso dei softaware in cloud per le aziende,aveva comunicato di aver acquisito Slack per 27,7 miliardi di dollari.