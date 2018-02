SkyTeam coccola i viaggiatori: nuove lounge a Santiago e Istanbul

(Teleborsa) – Nuove lounge per i viaggiatori SkyTeam. L’alleanza aerea globale che conta 20 membri effettivi, tra cui Alitalia, Air France, Delta Airlines e Aeromexico, ha annunciato l’arrivo di due nuove lounge del marchio: una a Santiago, Cile, e una nel nuovo aeroporto internazionale di Istanbul.

Entrambe le strutture saranno inaugurate entro la fine dell’anno e saranno disponibili per i passeggeri di Prima Classe, Business Class e Elite Plus delle compagnie aeree associate (Freccia Alata per i frequent flyer Alitalia) a SkyTeam che servono le due città. Attualmente, SkyTeam conta sette lounge in tutto il mondo dopo l’inaugurazione dell’ultima a Vancouver a novembre 2017.

“Il nostro approccio olistico nel prenderci cura dei nostri clienti è evidente nelle nostre lounge. Rappresentano un vantaggio di successo dell’alleanza, per i passeggeri frequent flyer e per le nostre compagnie aeree, e siamo lieti di espandere il nostro portafoglio”, ha dichiarato Perry Cantarutti, Amministratore delegato di SkyTeam. “Sulla scia del successo della nostra rete di lounge già esistente, potremo offrire un’esperienza di terra notevolmente migliorata ai clienti che viaggiano via Istanbul e rafforzare la presenza di SkyTeam in Sud America.”

La lounge di Santiago sarà la prima lounge SkyTeam in Sud America e l’ottava nel mondo.

Nel frattempo, le sei compagnie aeree associate a SkyTeam che servono Istanbul, Aeroflot, Air France, KLM, MEA, Saudia e Tarom, trasferiranno le loro operazioni nel nuovo aeroporto internazionale di classe mondiale della città, la cui inaugurazione è prevista per ottobre. La nuova lounge SkyTeam presso il nuovo aeroporto sostituirà l’attuale struttura dell’Aeroporto di Atatürk e sarà più che raddoppiata nelle sue dimensioni, con una gamma più ampia di servizi.