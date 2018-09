Sky, Comcast lancia l’offerta più alta

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata di guadagni per Sky che alla borsa di Londra sale dell’8,83%. A mettere le ali al titolo il risultato della battaglia per l’emittente televisiva tra Fox e Comcast si è chiusa con Comcast che ha valorizzato Sky per 17,28 sterline per azione per un valore totale di 29,7 miliardi. L’offerta ha superato quella di Fox che messo sul piatto 15,67 sterline per ogni azione di Sky.

Questo l’ultimo atto di un’escalation di offerte che dovrebbe mettere la parola fine a una vicenda iniziata a dicembre 2016, quando la Fox dell’australiano Rupert Murdoch si fece avanti per acquisire la quota di Sky non ancora in suo possesso.

Per i dettagli bisognerà attendere l’ufficializzazione e poi la parola andrà agli azionisti della pay-tv britannica che dovranno esprimersi sul deal.