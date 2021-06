Skoda, presentata nuova strategia: tre nuovi modelli elettrici entro il 2030

editato in: da

(Teleborsa) – Skoda, casa automobilistica ceca di proprietà del gruppo Volkswagen, ha presentato oggi la sua nuova strategia al 2030. Il piano definisce obiettivi ambiziosi nei settori dell’internazionalizzazione, dell’elettrificazione e della digitalizzazione. In particolare, Skoda mira a diventare uno dei cinque marchi più venduti in Europa entro dieci anni e prevede di diventare il principale marchio europeo per crescita in India, Russia e Nord Africa.

Il portafoglio prodotti sarà ampliato per includere almeno altri tre modelli completamente elettrici entro il 2030, che si posizioneranno al di sotto dell’ENYAQ iV (il nuovo Suv elettrico) sia in termini di prezzo che di dimensioni. La casa automobilistica ceca punta inoltre a una quota di modelli completamente elettrici del 50-70% in Europa, a seconda degli sviluppi del mercato. L’azienda mira infine a ridurre le emissioni della sua flotta di oltre il 50% rispetto al 2020 e produrrà veicoli a zero emissioni in tutti gli stabilimenti cechi e indiani dal 2030 in poi.