SITI B&T Group rileva il 75% di Diatex

editato in: da

(Teleborsa) – SITI B&T Group ha firmato il contratto di acquisto vincolante per l’acquisizione del 75% delle quote della società Diatex di Villaverla (VI), attiva nella produzione di utensili diamantati per la lavorazione lapidea e della ceramica.

L’acquisizione del 75% delle quote societarie è avvenuto ad un valore di 7,5 milioni di euro, il cui pagamento è previsto per 6 milioni di euro al closing fissato per dicembre 2019 e per 1,5 milioni di euro a 30 mesi dalla data del closing.

Sono inoltre previste opzioni Put & Call da esercitarsi a 5 anni sulle quote residue il cui prezzo dipenderà dal valore della società alla data dell’esercizio dell’opzione.

Il processo di acquisizione è stato coordinato per SITI-B&T dagli advisor K Finance (Milano) e S.CO.A. (Bologna).

(Foto: © Vasin Leenanuruksa/123RF)