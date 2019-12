Sita, Cina: “Intelligenza artificiale usata dall’88% di aeroporti e compagnie aeree”

editato in: da

(Teleborsa) – L’88% delle compagnie aeree e degli aeroporti in Cina guarda all’Intelligenza Artificiale (IA) come a una tecnologia chiave da qui al 2022 per dare ai passeggeri l’esperienza di viaggio ultra-personalizzata che desiderano. È quanto emerge dal Report Sita 2019 China IT Insights realizzato da Sita, fornitore globale di tecnologie per il trasporto aereo.

Secondo il Rapporto, il focus degli operatori, incentrato principalmente sull’uso di questa tecnologia per l’assistenza ai clienti, porterà a una rapida impennata della diffusione di questa tecnologia in Cina dove già oggi quasi la metà delle compagnie aeree (43%) ha implementato servizi di customer service basati sull’IA. Investimenti che incontrano la richiesta dei passeggeri di aerolinee e scali cinesi con il 64% che si dichiara favorevole a un assistente di viaggio digitale. Nel futuro, dunque, agenti virtuali e chatbot potrebbero sostituire gli operatori ai desk aeroportuali e ai contact center rendendo il viaggio sempre più self-service, in ogni fase del percorso.

“Aeroporti e compagnie aeree in Cina vantano una lunga esperienza nell’adozione di tecnologie e soluzioni self-service per rendere le operazioni più efficienti e offrire ai passeggeri servizi di qualità sempre maggiore. Ora – ha affermato May Zhou, Vicepresidente e General Manager di Sita Cina – grazie all’IA saranno in grado di fornire più servizi, più veloci e a un numero maggiore di persone. L’ampio uso di soluzioni self-service da parte dei passeggeri incoraggia compagnie aeree e aeroporti in Cina a implementare tali opzioni. Noi di Sita vediamo che molti operatori del settore sono pronti ad adottare soluzioni biometriche, portando così i servizi self-service a un livello superiore”.



BIOMETRIA – Oggi gate di imbarco self-service biometrici sono attivi nel 27% degli scali e – secondo il Rapporto – in soli tre anni il dato salirà al 66%. Più della metà degli scali ha, inoltre, in previsione l’utilizzo di un singolo token biometrico per tutti i checkpoint durante il viaggio. Anche le compagnie aeree stanno lavorando per implementare gate di imbarco self-service che usano la biometria per l’identificazione: il 60% li userà entro i prossimi tre anni per garantire ai passeggeri un transito in aeroporto sicuro e senza intoppi.

SERVIZI PER DISPOSITIVI MOBILI – I servizi per i dispositivi mobili sono essenziali per soddisfare le esigenze dei passeggeri in Cina ed entro il 2022 saranno oggetto di investimenti da parte di tutte le compagnie aeree e del 93% degli aeroporti. Oggi le aerolinee forniscono già servizi mobile che includono la ricerca voli, le offerte, il check-in, notifiche sullo stato del volo. Una compagnia su cinque utilizza i dispositivi mobili anche per vendere ai passeggeri giornali, riviste, film e TV. Anche gli aeroporti investono in servizi per dispositivi mobili: più dell’81% degli scali offre, infatti, notifiche sul volo e sull’aeroporto. Gli aeroporti cinesi incoraggiano, inoltre, i passeggeri a usare smartphone e tablet per i pagamenti: quasi tre scali su quattro consentono ai viaggiatori di acquistare servizi aeroportuali pagando “cashless” tramite mobile.

BLOCKCHAIN – Il report Sita evidenzia che la tecnologia blockchain è un’altra area chiave per gli investimenti delle compagnie aeree. Oggi solo il 24% ha in piano iniziative e sperimentazioni per questa tecnologia ma entro il 2022 questo dato salirà all’80%.