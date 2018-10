SITA, 40 miliardi di dollari per la tecnologia nel 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Le compagnie aeree e gli aeroporti di tutto il mondo investiranno 40,6 miliardi di dollari sulla tecnologia entro la fine del 2018. Lo rivela l’indagine condotta da SITA 2018 Air Transport IT Insights, nella quale si specifica che tra le priorità c’è la biometria, ossia l’insieme degli strumenti informatici volti all’identificazione di una persona sulla base di una o più caratteristiche biologiche e/o comportamentali. La gestione dell’identità biometrica entro i prossimi tre anni sarà oggetto di programmi e piani di ricerca e sviluppo per il 77% degli aeroporti e il 71% delle compagnie aeree.

La soluzione più diffusa per la verifica dell’identità in modalità self-service sono i chioschi per il check-in: oggi sono utilizzati nel 41% degli scali; il 74% ha in programma di implementare questa tecnologia entro il 2021.

Gli investimenti da parte delle compagnie aeree per il 2018 raggiungeranno il 3,67% dei ricavi stimati nell’anno mentre gli investimenti degli aeroporti saranno pari al 5,69% dei ricavi complessivi.