SIT selezionata da governo inglese per sviluppo contatore a idrogeno

(Teleborsa) – SIT parla inglese. La società operante nel settore dello Smart Gas Metering tramite la controllata Metersit, è stata selezionata nell’ambito di una procedura di gara internazionale, dal Ministero per sviluppo economico inglese (BEIS – Department for Business, Energy & Industrial Strategy) per lo sviluppo di un contatore ad idrogeno nell’ambito del progetto nazionale Hy4Heat.

Hy4Heat è un programma del governo inglese, avente la finalità di definire la fattibilità tecnica, le condizioni di sicurezza e la convenienza a sostituire il gas metano con l’idrogeno in applicazioni sia commerciali che residenziali. Il programma Hy4Heat rientra nel piano nazionale di decarbonizzazione del riscaldamento, una delle maggiori sfide del Regno Unito nel controllo del clima con l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 nell’atmosfera, di cui l’utilizzo dell’idrogeno costituisce una delle opzioni strategiche.

Il programma Hy4Heat riguarda tutta la filiera di utilizzo dell’idrogeno a scopo di riscaldamento in ambito sia domestico che commerciale. A SIT è stata assegnato un importante ruolo nell’ambito dello Smart Metering in cui la sua tecnologia può giocare un ruolo chiave.

Obiettivo del workpackage assegnato a SIT è sviluppare un prototipo di contatore che garantisca la sicurezza e la precisione della misurazione del flusso di idrogeno.

Il programma Hy4Heat prevede la consegna del prototipo entro il primo trimestre 2021.