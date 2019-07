SIT, oltre 20 milioni di euro in innovazione nel biennio 2019-2020

editato in: da

(Teleborsa) – SIT in vena d’investimenti. La società quotata all’MTA di Borsa Italiana che sviluppa, produce e commercializza sistemi e componenti per le caldaie a gas e contatori intelligenti (smart gas meters), investe nel biennio 2019-2020 oltre 20 milioni euro in ricerca e sviluppo per accelerare l’introduzione di nuovi prodotti e soluzioni focalizzate sempre più sull’elettronica.

Per sviluppare pienamente questo percorso SIT ricerca circa 20 persone, in prevalenza giovani, con titolo di studio e provenienza da settori tecnici/di sviluppo tecnologico, da inserire in aree aziendali in ambito innovazione, legate in particolare allo sviluppo prodotto, a progetti lean e di trasformazione digitale. L’azienda offre inoltre opportunità di inserimento nell’organico a ulteriori persone per la gestione dei processi produttivi correlati agli stabilimenti di Rovigo, che sono il cuore produttivo del Gruppo a servizio anche dell’ampia diffusione internazionale di SIT, presente in 66 Paesi in tutto il mondo.

La campagna di employer branding a supporto viene sviluppata online attraverso quattro video che rappresentano le caratteristiche distintive dell’azienda: Made to matter, Made by us, Made with care, Made of future. Il percorso culminerà in SIT-COM, un evento non convenzionale di divulgazione scientifica che si terrà a metà novembre a Padova.