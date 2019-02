SIT, Italgas assegna commessa da 19 milioni di euro

editato in: da

(Teleborsa) – Attraverso la controllata MeterSit, SIT si aggiudica una importante commessa per la fornitura dei smart gas metters, i contatori del gas intelligenti, da parte di Italgas, principale operatore nel settore di distribuzione del gas in Italia.

L’ordine, che rientra all’interno del piano di roll-out dei nuovi contatori per il 2019, ha un valore totale di 19 milioni, di cui 5 milioni fanno sotto forma di opzione, definendosi come quota significativa dell’ammontare complessivo messo in gara da Italgas.

La Divisione di SIT che si occupa di questa nuova fornitura è in forte crescita considerato anche l‘obbligo di sostituzione dei vecchi contatori a gas stabilito da ARERA, l’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente.

La controllata MeterSit che si è aggiudicata la commessa opera infatti con una tecnologia all’avanguardia che le ha permesso di accaparrarsi una quota significativa di mercato, realizzando una crescita del 45,9% del fatturato nel 2018, attestandone il valore a 72,1 milioni di euro.

Brilla il titolo SIT a Piazza Affari: +2,53%. Bene anche Italgas: +0,72%.