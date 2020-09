SIT, informativa sull’acquisto di azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – SIT rende noto che, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie deliberato dall’assemblea degli azionisti il 6 maggio 2020 ed avviato in pari data, tra il 14 e il 18 settembre 2020, ha acquistato 1.150 azioni ordinarie SIT ad un prezzo medio unitario di 4,3971 euro per azione e per un controvalore complessivo pari a 5.056,70 euro.

A seguito di tali acquisti la Società possiede, al 18 settembre, un totale di 200.736 azioni proprie, pari allo 0,8027 % del capitale sociale.

Nel frattempo, a Milano, SIT estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 4,42 euro.