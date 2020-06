SIT Group, contatore Domusnext ottiene certificazione in UK

editato in: da

(Teleborsa) – MeteRSit, società appartenente al Gruppo SIT, che progetta, produce e commercializza contatori gas intelligenti, ha ottenuto per il contatore gas residenziale Domusnext 2.0 MMU6 la certificazione Commercial Product Assurance (CPA) da parte dell’agenzia britannica di cyber security NCSC (National Cyber Security Centre).

Il prodotto certificato CPA garantisce l’integrità dei dati e la sicurezza della comunicazione contro il rischio frodi e attacchi cyber. La certificazione non solo valida il prodotto ma anche l’integrità dei processi aziendali in tutte le fasi del ciclo di vita, dalla progettazione e produzione, all’operatività in campo e allo smaltimento a fine vita.

Con la certificazione CPA Metersit completa l’iter certificativo per il mercato UK avendo già ottenuto nelle settimane passate l’approvazione MID (Measuring Instruments Directive), rilasciata dall’organismo notificato Nederland Meetinstituut (NMi), che assicura la accuratezza nella misura del gas, e la certificazione ZigBee, rilasciata dalla ZigBee Alliance, che verifica la conformità del protocollo di comunicazione allo standard Smart Energy Profile 1.4.

I prodotti del gruppo SIT, sia per la divisione Heating che per la divisione Smart Gas Metering, sono inoltre già compatibili con l’utilizzo di fonti di gas alternative (come ad esempio il biometano), in coerenza con la visione green dell’energia e della sostenibilità ambientale della multinazionale con sede a Padova, anche alla luce degli obiettivi di decarbonizzazione posti dall’Unione Europea nel New Green Deal.