SIT e Bosch insieme per sviluppare valvola caldaie a idrogeno

editato in: da

(Teleborsa) – SIT continua il suo impegno a supportare l’introduzione di nuove tecnologie che garantiscano efficienza energica e riducano l’impatto ambientale. L’azienda che sviluppa soluzioni e tecnologie smart per il riscaldamento e per la misura dei consumi del gas, è stata selezionata da BOSCH Termotechnik come partner tecnologico per lo sviluppo di una valvola di sicurezza e controllo di caldaie a idrogeno nell’ambito del programma governativo inglese Hy4Heat.

Il programma Hy4Heat fa parte del piano nazionale del Regno Unito di “decarbonizzazione del riscaldamento” che ha l’obiettivo di valutare l’uso di apparecchi a idrogeno per ridurre le emissioni di CO2 attraverso l’utilizzo di gas decarbonizzato.

La collaborazione tecnologica con Bosch prevede la realizzazione di valvole idonee all’utilizzo con idrogeno per equipaggiare le caldaie di Bosch i cui prototipi saranno pronti nel marzo 2020 e, una volta approvati da Hy4Heat, verranno successivamente verificati sul campo nel corso del 2021.