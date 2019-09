Sisal: Joint Venture SISAL SANS si aggiudica la gara della Turkish National Lottery

editato in: da

(Teleborsa) – Sisal Group, in partnership con Sans Digital, società del Gruppo turco Demirören, si è aggiudicato la gara indetta dal Turkey’s Sovereign Wealth Fund (TWF) per la concessione decennale della Turkish National Lottery.

La Commissione incaricata, dopo un attento e approfondito esame, ha riconosciuto l’offerta della Joint Venture “SISAL SANS” come la migliore, nell’ambito di un processo di gara competitivo che ha visto la partecipazione di grandi operatori internazionali come IGT, Sazka e Intralot.

La concessione, della durata di 10 anni, prevede la gestione e lo sviluppo di un sistema di giochi per conto del licenziatario TWF. In particolare, a partire da fine maggio 2020, la nuova società costituita da Sisal e Sans Digital gestirà e svilupperà un portafoglio composto da giochi numerici, lotterie istantanee e giochi online. Questi giochi verranno distribuiti in una rete di almeno 10.000 punti di vendita.

“E’ un importante risultato per Sisal che porta la sua storica esperienza nelle lotterie e le sue capacità innovative anche a livello internazionale – ha dichiarato Emilio Petrone, CEO di Sisal Group – Una vittoria che segue la concessione in Marocco, la licenza ottenuta in Spagna e la conferma della concessione SuperEnalotto in Italia, a testimonianza delle competenze dell’azienda”.