Sisal avvia iter per quotazione a Piazza Affari

(Teleborsa) – Sisal ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana (sarà denominato, a partire dal 25 ottobre 2021, Euronext Milan), e ha richiesto a Consob l’autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all’ammissione a quotazione delle azioni medesime.

L’operazione – si legge in una nota – prevede un’offerta da realizzarsi mediante un Collocamento Istituzionale rivolto esclusivamente a investitori Istituzionali in Italia e all’estero, e negli Stati Uniti d’America, limitatamente ai Qualified Institutional Buyers, di azioni poste in vendita dall’Azionista Venditore Schumann Investments, indirettamente controllato da CVC Capital Partners. L’offerta prevede altresì la concessione di un’opzione greenshoe da parte dell’Azionista Venditore.

Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners del Collocamento sono Deutsche Bank, Equita SIM, J.P. Morgan e UniCredit Corporate & Investment Banking, con quest’ultima che svolge inoltre il ruolo di Sponsor. Lazard agisce in qualità di Advisor Finanziario della Società.

Latham & Watkins agisce in qualità di Advisor Legale della Società, mentre Clifford Chance è l’Advisor Legale dei Joint Global Coordinators. Lo Studio Gattai Minoli Partners ha il ruolo di consulente legale per gli aspetti di Corporate Governance. La società incaricata della revisione legale dei conti di Sisal è PricewaterhouseCoopers.

L’operazione di collocamento sarà avviata compatibilmente con le condizioni di mercato e subordinatamente al rilascio del giudizio di ammissione a quotazione da parte di Borsa Italiana nonché al rilascio dell’autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo da parte di Consob.