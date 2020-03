Sirio, si aggiudica gara PoS presso Stazione Ferroviaria di Torino Porta Nuova

editato in: da

(Teleborsa) – Sirio, azienda italiana leader nella gestione del catering commerciale nel settore ospedaliero, si è aggiudicata la gara per la gestione di uno spazio commerciale ubicato nella Stazione Ferroviaria di Torino Porta Nuova, con il Format Sbuccio, per l’utilizzo del quale ha firmato un accordo commerciale con Fresco Senso.

Il contratto firmato tra Sirio e Grandi Stazioni Retail – società appaltante – ha una durata di 5 anni, prevede la gestione di un PoS – Chiosco nella Nuova Foof Hall di circa 27 mq presso la Stazione di Torino Porta Nuova, con un valore di fatturato stimato di circa 400-450 mila euro annui, dove verrà utilizzato il Format Sbuccio.

L’accordo commerciale con Fresco Senso – società nata nel 2009 a San Pietro in Casale (BO) da una costola del Consorzio Agribologna, con attenzione alla qualità, e una costante ricerca all’innovazione di prodotto – è della durata di un anno tacitamente rinnovabile di anno in anno, per l’utilizzo del Format Sbuccio che fornirà prodotti a brand Fresco Senso.

Sbuccio si posiziona come un’offerta di Healthy Bar Station con una proposta che mette l’aspetto salutare al centro di un universo fatto di qualità del cibo, di ambienti di design. Un locale vegetariano salutare, ricercato e gustoso avente come prodotto principale frutta e verdura crudi. Inoltre, il momento del consumo prevede monografie informative sugli ingredienti e loro apporti nutrizionali per il calcolo nutrizionale del piatto.