Sirio, si aggiudica concessione gestione ristorazione Fatebenefratelli

editato in: da

(Teleborsa) – Sirio, azienda italiana leader nella gestione del catering commerciale nel settore ospedaliero, si è aggiudicata provvisoriamente la concessione per la gestione del servizio bar e ristorazione presso l’Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico della ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano.

La concessione, con una durata di 5 anni e un valore stimato dell’appalto pari a circa 2,5 milioni di euro, rinnovabili di ulteriori 4 anni, prevede la gestione di un punto vendita di circa 120 mq per il servizio caffetteria e gastronomia bistrò, e il servizio market.

Il servizio che verrà fornito da Sirio prevede un assortimento di caffetteria calda completa di bevande del tipico bar all’italiana, e “healty” con particolare attenzione riservata all’utenza vegetariana/vegana e/o avente particolari patologie alimentari (intolleranti al glutine, al lattosio, diabetici) e un servizio Market per la vendita di prodotti food confezionati anche bio, ed equosolidali.

L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli-Sacco è composta da 4 Presidi Ospedalieri e 26 sedi territoriali tra cui l’Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico struttura che offre assistenza diagnostica, terapeutica e chirurgica di elevata specializzazione con focalizzazione su cataratta, cornea, retina, plastica oftalmica, malattie retiniche.

“L’aggiudicazione presso l’Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano, ci permette di essere presenti sulla piazza di Milano, insieme alle altre due strutture gestite all’interno di realtà ospedaliere, perché vogliamo continuare a guardare il futuro, perché l’Italia e gli italiani non si fermano” – ha commentato Stefania Atzori, Amministratore Delegato di Sirio -. “In questo momento molto difficile vorremmo essere già presenti per mettere in pratica la nostra solidarietà e la nostra professionalità per supportare medici ed infermieri, veri e propri eroi che stanno combattendo con coraggio in questo momento”.

***

In allegato il comunicato stampa in formato pdf.