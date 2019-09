Sirio si aggiudica concessione Aeroporto Napoli

editato in: da

(Teleborsa) – Sirio si è aggiudicata provvisoriamente la concessione per la gestione del servizio bar e ristorante presso l’Aeroporto Internazionale di Napoli – Capodichino, quinto aeroporto italiano in termini di flussi di passeggeri annui.

La concessione, per la gestione di un punto vendita per il servizio caffetteria e ristorante (per un totale di 70 mq) presso l’Air side dell’Aeroporto, ha un valore complessivo stimato di oltre 6 milioni di euro, e una durata di 5 anni.

Sirio sarà presente con il concept “Combine coffee station” per creare un luogo capace di unire tecnologia e tradizione, familiarità, esperienza e prodotto. Elementi questi che verranno offerti, comunicati e trasferiti al cliente attraverso un processo di customer engagement tramite vari canali di corrispondenza attivati da suoni e suggestioni visive, kiosk digitali, box automatici di pickup offrendo un’esperienza di acquisto immersiva e veloce dove poter comporre i propri pasti (“Combo”).