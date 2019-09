SIRIO gestirà punto vendita all’Aeroporto di Napoli

editato in: da

(Teleborsa) – SIRIO, società quotata all’AIM Italia attiva nella gestione del catering commerciale nel settore ospedaliero, si è aggiudicata in via provvisoria la concessione per la gestione di un servizio bar e ristorante presso l’Aeroporto Internazionale di Napoli – Capodichino, quinto aeroporto italiano per movimento passeggeri.

La concessione, per la gestione di un punto vendita per il servizio caffetteria e ristorante (per un totale di 70 mq) presso l’airside del terminal aeroportuale, ha un valore complessivo stimato di oltre 6 milioni di euro, e una durata di 5 anni.