Sirio firma accordo con Cioccolatitaliani per apertura 5 punti vendita

(Teleborsa) – Sirio, nuova matricola dell’AIM Italia, specializzata nel catering e nelle caffetterie, ha siglato un accordo di sviluppo commerciale con Gesa, azienda proprietaria del marchio Cioccolatitaliani.

Tale accordo, prevede l’impegno da parte di Sirio all’apertura di 5 punti vendita sul territorio italiano nei prossimi 3 anni con una prima prevista già nel corso del 2019. La location dei punti vendita in franchising potrà essere scelta e dovrà avere il gradimento da entrambe le parti; il layout, nonché il know-how, i prodotti e le materie prime seguiranno lo specifico protocollo incluso nel manuale di Cioccolatitaliani per lì’affiliazione commerciale.

Stefania Atzori Amministratore Delegato di Sirio, ha commentato questo accordo, ricordando che è il primo dopo l’IPO e dicendosi “orgogliosa per la partecipazione a questo progetto del food Italiano, rappresentato da un brand di notevole qualità e già molto apprezzato, mi fa essere ottimista sul percorso che ho disegnato e previsto per la crescita futura di Sirio”.