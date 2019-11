Sirio apre due nuovi punti vendita stradali

editato in: da

(Teleborsa) – Sirio sbarca a Vicenza e Bussolengo con due nuovi punti vendita stradali.

L’azienda attiva nella gestione del catering commerciale, ha reso noto in data odierna, 22 novembre 2019, di aver firmato due contratti con Reteitalia, importante realtà dell’Oil&Gas nostrana, per l’apertura di questi nuovi store nelle due cittadine venete.

I contratti, la cui negoziazione era già stata annunciata all’interno del Documento di Ammissione, prevedono una durata pari a 6 anni con rinnovo tacito.



Per il punto vendita di Bussolengo, in provincia di Verona, l’apertura è prevista nel mese di dicembre. Lo spazio è posizionato in una strada statale ad alta densità di traffico, con un’area ristoro di 145 mq identificata dal marchio “SIRIO la Stella del Ristoro” e una di rifornimento carburante con il marchio ESSO gestita direttamente dallo stesso Sirio.

Il punto vendita di Vicenza invece, la cui apertura è anch’essa prevista nel mese di dicembre, è posizionato in una strada contigua al centro città nonché vicino ad altre importanti arterie stradali, con uno spazio ristoro di 111 identificato sempre dal marchio del brand.

Stefania Atzori, Amministratore Delegato di Sirio ha così commentato le nuove aperture affermando che :”i punti stradali a Vicenza e Bussolengo sono molto interessanti per l’ottima location che ci potrà consentire di conseguire brillanti risultati economici. Con una punta di orgoglio – spiega la Atzori – posso dire che ad oggi contiamo, complessivamente nei vari canali, 101 punti vendita aggiudicati di cui 84 aperti, risultato che considero in linea con le aspettative di fine anno”.

Il titolo Sirio a Piazza Affari segna un rosso del 2,68%.