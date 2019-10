Siria-Turchia, Pence: “Accordo per 120 ore di tregua”

editato in: da

(Teleborsa) – Il vicepresidente statunitense Mike Pence annuncia una tregua alle operazioni militai nel nord-est della Siria dopo l’accordo raggiunto con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Turchia e Stati Uniti hanno raggiunto l’intesa per un cessate il fuoco in Siria di 120 ore in cui gli States favoriranno l’evacuazione dei combattenti curdi dalla zona di sicurezza concordata con Ankara.

“Quando il cessar del fuoco diventerà permanente le sanzioni imposte dagli USA alla Turchia stanno tolte“, ha aggiunto Pence, specificando che “la Turchia otterrà una zona di sicurezza concordata con gli USA di circa 32 km (20 miglia) oltre il suo confine con la Siria”.

“Grandi notizie dalla Turchia. Grazie Erdogan, milioni di vite saranno salvate“, scrive il Presidente Donald Trump in un tweet.