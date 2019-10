Siria, Trump invia Pence in Turchia

editato in: da

(Teleborsa) – Gli Stati Uniti reagiscono alla guerra scatenata dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan contro i curdi nel nord-est della Siria. L’amministrazione di Donald Trump si sta muovendo su due binari: avviare un processo di pace e colpire il governo turco con sanzioni.

Il vicepresidente americano Mike Pence andrà infatti in Turchia su richiesta del presidente Trump. Pence sarà a capo della delegazione insieme al consigliere per la Sicurezza nazionale Robert O’Brien con l‘obiettivo di avviare trattative per un cessate il fuoco.

“Trump ha detto chiaramente” ad Erdogan che gli Stati Uniti “vogliono che la Turchia cessi l’invasione, attui un immediato cessate il fuoco e inizi a negoziare con le forze curde in Siria per mettere fine alla violenza”, dice Pence.

Il riferimento è alle sanzioni firmate da Trump contro il governo turco. In un comunicato ufficiale della Casa Bianca, il tycoon ha annunciato di aver firmato un ordine esecutivo per “imporre sanzioni contro dirigenti ed ex dirigenti del governo turco e qualsiasi persona che contribuisca alle azioni destabilizzanti della Turchia nel nordest della Siria”.

Le sanzioni, già annunciate in serata, sono rivolte al momento a un aumento dei dazi sull’acciaio fino al 50% e dello stop a un accordo commerciale con Ankara da 100 miliardi di dollari.