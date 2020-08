Siria, esplosione in un gasdotto. Damasco: “È attacco terroristico”

editato in: da

(Teleborsa) – L’esplosione del gasdotto Arab Gas Pipeline avvenuta oggi in Siria, nell’area di Damasco, è frutto di “un attacco terroristico”. Lo ha detto il ministro per il Petrolio e le Risorse minerarie, Ali Ghanem, citato dall’agenzia di stampa statale Sana.

Sul vasto incendio seguito da un’esplosione tra le città di Ad Dumayr e Adra, a nordest della capitale Damasco, che ha causato un blackout nel Paese, si attendono, tuttavia, ulteriori dettagli. Nel frattempo il ministro per l’Elettricità, Mohammad Zuhair Kharbutli, ha precisato che il servizio elettrico è stato ripristinato in alcune “strutture importanti e vitali di Damasco, quali ospedali e alcuni quartieri residenziali” e in alcune aree delle province di Homs e Hama.

Già nel 2013, dopo che un bombardamento da parte dei ribelli aveva colpito un gasdotto durante la guerra civile, gran parte della Siria è stata interessata da un’interruzione di corrente.