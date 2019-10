Siria, Erdogan: “Non incontrerò Pence”

editato in: da

(Teleborsa) – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan non incontrerà il vicepresidente statunitense Mike Pence in arrivo ad Ankara con la delegazione USA per chiedere un cessar del fuoco nella guerra lanciata contro i curdi nel nord-est della Siria.

A dirlo è lo stesso Erdogan che ha chiarito di voler parlare solo con il presidente Donald Trump quando e se lo incontrerà nella sua prossima visita negli States, in programma il prossimo 13 novembre.

La decisione, ha spiegato il leader turco, arriva in seguito ai “discorsi” fatti in questi giorni che, a suo dire, sono stati “irrispettosi verso la Turchia”.

Parlando con il gruppo parlamentare del suo partito Akp ad Ankara, Erdogan ha aggiunto che la Turchia se ne andrà dal nord della Sira solo se “i terroristi se ne andranno dalla zona di sicurezza”.

“Nella sua storia la Turchia non ha mai compiuto massacri di civili e non lo fa neppure ora”, ha poi aggiunto, rispondendo alle accuse di ong e stampa straniera.