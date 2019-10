Sipcam Oxon: sostegno a investimenti da Banca IMI, CDP, Credit Agricole e BNL

editato in: da

(Teleborsa) – Sipcam Oxon, società attiva nel comparto mondiale degli agrofarmaci, ha sottoscritto un contratto di finanziamento con un pool di istituti per un totale di 90 milioni di euro. Le risorse, informa una nota, serviranno a sostenere i piani di crescita dell’azienda sia in Italia, sia nei mercati internazionali e finanzieranno la realizzazione di nuovi investimenti in ricerca, sviluppo, innovazione, ambiente, efficienza energetica e green economy.

Sipcam Oxon con il CFO Massimo Mauri è stata assistita da Ethica Debt Advisory in qualità di advisor finanziario con un team composto da Marco Borgonovo e Federica Carcani. Il finanziamento è stato strutturato da Banca IMI (che agisce anche in qualità di Banca Agente), Cassa Depositi e Prestiti e BNL Gruppo BNP Paribas in qualità di Mandated Lead Arranger. Il pool di banche finanziatrici è costituito da Intesa Sanpaolo, Cassa Depositi e Prestiti, BNL Gruppo BNP Paribas e Crédit Agricole Italia.

L’operazione è finalizzata a sostenere il piano industriale del Gruppo e a finanziare gli investimenti nello sviluppo di nuovi prodotti. La struttura del finanziamento prevede due linee term della durata di 7 anni, rispettivamente una linea di rifinanziamento e supporto alla crescita da 50 milioni di euro e una linea capex da 30 milioni di euro, oltre a una revolving credit facility pari a 10 milioni di euro.

Nato dall’unione di Sipcam e Oxon Italia società fondate dalle famiglie Gagliardini e Ciocca, il gruppo Sipcam Oxon è specializzato nella sintesi, formulazione e commercializzazione di principi attivi e intermedi chimici nel settore degli agrofarmaci. Oggi il Gruppo è leader in Italia e tra i primi 12 al mondo nel suo settore, sviluppando la propria presenza diretta in diversi mercati europei ed extra-europei.

Per l’esecuzione dell’operazione Sipcam Oxon è stata assistita da Chiomenti con Luca Bonetti, Cosimo Paszkowski e Mariavittoria Zaccaria. Le banche finanziatrici sono state assistite dallo studio legale Dentons con Alessandro Fosco Fagotto, Dina Collepardi e Rosalba Pizzicato.