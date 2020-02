Singapore annuncia stimoli per compensare impatto Coronavirus

editato in: da

(Teleborsa) – Singapore ha presentato stamattina un pacchetto di stimoli volto a porre rimedio all’impatto negativo dell’epidemia di Coronavirus. Il pacchetto comprende aiuti per 800 milioni di dollari per l’emergenza sanitaria ed altri 5,6 miliardi di dollari per due programmi volti a compensare l’impatto sul mercato del lavoro e sul costo della vita.

Durante il suo discorso annuale sul bilancio, il ministro delle finanze Heng Swee Keat ha anche annunciato il rinvio dell’aumento IVA che doveva verificarsi nel 2021 a causa delle difficoltà attuali dell’economia.

Singapore ha tagliato le sue previsioni di crescita a causa delle ripercussioni del virus ed è elevata la probabilità di una recessione quest’anno.