Sindaco Brugnaro: “Comune di Venezia “banca” per famiglie e imprese

(Teleborsa) – “Una manovra da 30 milioni per rinviare le imposte comunali. In previsione l’eliminazione del pagamento di plateatici (un termine che indica un piazzale idoneo all’allestimento di banchi e bancarelle, n.d.r.) e pubblicità per i periodi di chiusura delle attività. Utilizziamo la liquidità del Comune, grazie all’efficientamento del bilancio operato negli anni precedenti, per venire incontro alla esigenza dei cittadini e delle imprese in questo periodo di difficoltà”. Queste le parole del Sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, in merito al rinvio del pagamento delle imposte comunali approvato dalla Giunta.

“Sarà il Comune a fare da “banca” per i prossimi mesi – ha precisato Brugnaro – posticipando i termini di versamento di alcune entrate comunali. Un primo rinvio era già stato stabilito il 28 febbraio, ma con questo provvedimento più completo, vogliamo dare “ossigeno” alla liquidità di famiglie e attività economiche. Una manovra che ha un impatto di 30 milioni di euro per le casse comunali”.