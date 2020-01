Sindacati: grande successo protesta lavoratori Agenzie fiscali

editato in: da

(Teleborsa) – Una “massiccia e sentita partecipazione dei lavoratori delle Agenzie fiscali in occasione del Fisco-day“, il blocco per due ore degli uffici che si è tenuto ieri con assemblee in tutti i luoghi di lavoro, per rivendicare interventi su occupazione, salario e organizzazione,

“il tempo ora è scaduto, tocca alla politica battere un colpo”. A fare il resoconto della giornata di ieri sono Fp Cgil, Cisl Fp, Uilpa, Confsal Unsa e Flp, ricordando la manifestazione nazionale in programma il 6 febbraio a Roma davanti al Mef, insieme ad altre nelle maggiori città.

Nella tappa di ieri della protesta, i dipendenti “dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno voluto fare sentire con forza la loro voce affinché la ‘Vertenza Fisco’ unitaria abbia positivi sbocchi. In tutti gli uffici sono state ribadite le richieste in merito alla copertura delle forti carenze di personale, alla sollecitazione sul salario accessorio 2018 e 2019, sul superamento dei tetti di spesa per il personale, sugli investimenti economico-finanziari necessari ad implementare un moderno modello organizzativo. In questa situazione sarà impossibile contrastare l’evasione fiscale e garantire equità e servizi adeguati ai cittadini ed alle imprese”.

Tra le questioni affrontate nella assemblee, i lavoratori hanno contribuito al dibattito anche sulle questioni riguardanti il rinnovo del CCNL, un moderno ordinamento professionale, gli intollerabili carichi di lavoro, la distorta applicazione dell’accordo sul telelavoro ed in generale sulle complessive condizioni di lavoro. Riteniamo, ancora una volta, di aver colto nel segno. Basta precarietà, basta ritardi, basta con l’inesistente attenzione della politica sulle drammatiche criticità riguardanti la macchina fiscale e le problematiche dei lavoratori in servizio. Il tempo è scaduto. Solo un primo ‘assaggio’, al termine delle tante assemblee tenutesi anche nei giorni scorsi, cui seguirà la grande Manifestazione indetta per il prossimo 6 febbraio a Roma. Ora ‘tocca’ alla politica battere un colpo”, concludono.