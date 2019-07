Sindacati, chiesto un tavolo di paternariato con Toninelli

editato in: da

(Teleborsa) – I sindacati chiedono un incontro al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTrasporti e Confetra inviano una lettera chiedendo la convocazione urgente per un Tavolo di Paternariato per Logistica e Trasporti. Nella missiva i sindacati fanno riferimento all’importanza dei corpi medi nella gestione di una “governance condivisa delle politiche pubbliche di settore”.

FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTrasporti e Confetra sottolineano anche la necessità di portare avanti alcuni dossier fermi da tempo, come “la digitalizzazione e l’automazione, le restrizioni protezionistiche sui mercati internazionali, gli interessi nazionali rispetto alla Via della Seta, la regolamentazione Comunitaria e nazionale, la prossima revisione delle reti TEN-T da parte della UE, l’approvazione del Pacchetto Mobilità”.

Infine le associazioni dei lavoratori fanno riferimento ad altre questioni in sospeso come, soprattutto, la crisi occupazionale in tanti porti italiani e le sfide che i nuovi settori legati all’e-commerce stanno rappresentando per il Sistema Paese, ritenendo importante un tavolo di confronto su tutti questi temi tra “il Ministero e le forze sociali”.