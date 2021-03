SIMEST (Gruppo CDP), nel 2020 boom di finanziamenti per l’internazionalizzazione

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di SIMEST, presieduto da Pasquale Salzano, ha approvato il progetto di Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020, che sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli azionisti. Dal Conto economico emerge che SIMEST ha chiuso il 2020 con un utile lordo di 9,2 milioni di euro ed un utile netto di 4,6 milioni di euro.

Il 2020, a dispetto dell’emergenza sanitaria, ha conosciuto un nuovo record storico dei Finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione, che hanno superato 1 miliardo di euro, risultando in crescita del 263% rispetto al 2019. Parallelamente, SIMEST ha continuato a sostenere le imprese italiane anche attraverso le tradizionali attività di Partecipazione nel capitale, con 87 milioni di euro di investimenti, e di Sostegno all’export con quasi 3,2 miliardi di euro.

Il numero di aziende supportate da SIMEST è più che raddoppiato, passando a 3.842 dalle 1.813 del 2019, mentre i Paesi di destinazione degli interventi sono saliti a 112 da 105.

Questi risultati – ha sottolineato il Presidente Pasquale Salzano – “sono anche frutto del ruolo centrale e delle ingenti risorse che il Patto per l’Export ha affidato alla società”. “Ci è stato quindi possibile aiutare il sistema produttivo nazionale con misure straordinarie di finanza agevolata – ha aggiunto – mettendo a disposizione liquidità immediata a una platea particolarmente ampia di imprese, soprattutto di PMI”.

“E’ stato un anno straordinario che ha messo duramente alla prova la tenuta del nostro sistema industriale. Siamo orgogliosi di essere stati al fianco delle nostre imprese, che hanno dimostrato ancora una volta tenacia e coraggio nell’affrontare nuove sfide internazionali”, ha commentato l’Amministratore Delegato Mauro Alfonso.

Guardando più in dettaglio ai Finanziamenti per l’internazionalizzazione, sono aumentati su un record di oltre 1 miliardo di euro (+263%), di cui 194 milioni a fondo perduto, anche per effetto delle maggiori agevolazioni garantite dalle misure di sostegno all’emergenza. Le risorse sono state erogate a 3.185 imprese, di cui il 90% PMI. In netto aumento anche il numero di operazioni con 4.047 domande accolte (+366%). I settori maggiormente interessati dall’intervento sono stati l’industria meccanica, metallurgica, tessile ed il chimico/petrolchimico. I principali Paesi esteri di destinazione sono stati gli Stati Uniti, l’Albania e la Svizzera.

Con l’attività tradizionale di Partecipazione nel capitale, SIMEST ha erogato risorse per 87 milioni di euro, tra partecipazioni dirette, contributi su partecipazioni e intervento del Fondo di Venture Capital.

Quanto all’attività di Sostegno all’export, sono state mobilitate risorse per quasi 3,2 miliardi di euro, di cui circa 3 miliardi a supporto dei grandi esportatori (credito acquirente) e circa 250 milioni a favore delle PMI (credito fornitore), con volumi in aumento del 45%.