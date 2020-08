Simest (Gruppo CDP) con Banca MPS per sostenere export Argo Tractors

editato in: da

(Teleborsa) – SIMEST del Gruppo CDP continua a sostenere la competitività all’estero di un’altra azienda del Made in Italy, l’emiliana Argo Tractors, attiva dal 1989 nel settore della meccanizzazione agricola.

L’ultima operazione approvata coinvolge Monte dei Paschi di Siena quale banca intermediaria, a sostegno delle esportazioni del gruppo italiano in USA e Messico. Argo Tractors è, infatti, riuscita a esportare nei due Paesi trattori e macchinari agricoli per complessivi 20 milioni di euro tramite l’intermediazione della società di trading spagnola AZ, a cui ha potuto offrire una dilazione di pagamento a 5 anni a un costo competitivo, beneficiando del Contributo export di SIMEST in conto interessi a fondo perduto. Un intervento che ha consentito di migliorare la convenienza finanziaria dell’operazione.

Questa operazione va ad aggiungersi a ulteriori interventi agevolativi di SIMEST in favore di Argo Tractors che dall’inizio dell’anno hanno permesso al gruppo emiliano di finalizzare, a condizioni competitive, commesse per trattori e macchinari agricoli per 47 milioni di euro destinate a utilizzatori in Francia, Germania e Spagna.

Argo Tractors è il secondo player italiano nel settore della meccanizzazione agricola (trattori e macchinari agricoli) e tra i primi sei a livello europeo. Opera prevalentemente all’estero, con una rete di 8 subsidiaries locali (Francia, Spagna, Germania, Brasile, Canada, Usa, Messico, Sud Africa e Turchia) e una quota export sul fatturato superiore all’80%. La produzione avviene in 3 siti industriali tutti ubicati in provincia di Reggio Emilia. Nel 2019 il gruppo ha realizzato un fatturato di circa 500 milioni di euro e l’impiego di 1.600 dipendenti.

(Foto: Joao Marcelo on Unsplash)