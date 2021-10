SIMEST, da inizio anno sostenuto l’export di 50 imprese per oltre 350 milioni di euro

(Teleborsa) – Nel terzo trimestre 2021 il “Contributo Export” di SIMEST ha aiutato 30 imprese a realizzare operazioni per oltre 230 milioni di euro, vendendo i propri beni nei mercati di 22 Paesi esteri. Dall’inizio dell’anno SIMEST ha sostenuto quasi 50 imprese, con circa 90 operazioni di esportazione per un controvalore di circa 350 milioni di euro. Il “Contributo Export” è un contributo a fondo perduto a parziale o totale riduzione del costo dello smobilizzo di titoli di pagamento che vengono normalmente emessi dall’acquirente estero a fronte di contratti di vendita.

Tra i settori merceologici trainanti, spiega in una nota la società del Gruppo CDP, ci sono quello delle macchine agricole, dei macchinari tessili, delle macchine per la lavorazione degli alimenti, delle macchine per il packaging e gli impianti per la produzione della carta, a cui si affiancano settori quali quelli relativi ai macchinari per la lavorazione del vetro e dei metalli.



Tra le imprese supportate, SIMEST cita: Travaglini, PMI di Cinisello Balsamo che produce macchinari per la produzione di salumi; Marzoli Machine Textile, PMI di Palazzolo sull’Oglio (BS) che produce macchinari per la preparazione e la filatura di fibre a taglio cotoniero per i settori dei tessuti e dei tessuti non tessuti; Faresin Formwork, MidCap di Breganze (VI) attiva nella progettazione, produzione e messa in opera di casseformi per l’edilizia; IMS, MidCap di Calcinate (BG) operante nella progettazione e produzione di macchinari per i settori del converting, packaging e automotive; Celli Papers, PMI della provincia di Lucca attiva begli impianti di produzione carta. Antonini, PMI di Empoli attiva nella produzione di forni per la ricottura e decorazione del vetro cavo.