Siglato l’accordo di libero scambio tra UE e Giappone

(Teleborsa) – Unione europea e Giappone trovano la quadra sull’accordo di libero scambio (Economic Partnership Agreement, EPA).

L’intesa è stata raggiunta lo scorso 8 dicembre definendo gli ultimi dettagli. “La conclusione del negoziato – si legge in un comunicato della Commissione europea – è una importante pietra miliare e rappresenta il più importante accordo bilaterale sul commercio mai negoziato dall’Unione europea”.

L’accordo di partenariato economico eliminerà quasi interamente il miliardo di euro di dazi pagato ogni anno dalle imprese dell’UE che esportano verso il Giappone, così come una serie di annosi ostacoli normativi. Inoltre aprirà il mercato giapponese, con 127 milioni di consumatori, alle principali esportazioni agricole dell’UE e aumenterà le opportunità di esportazione dell’UE in una vasta gamma di altri settori.

Per quanto riguarda le esportazioni agricole dell’UE, l’accordo, in particolare:

– eliminerà i dazi su molti formaggi come il Gouda e il Cheddar (attualmente pari a 29,8 %) e sulle esportazioni di vino (attualmente pari a 15 % in media);

– consentirà all’UE di aumentare in modo consistente le esportazioni di carni bovine verso il Giappone, mentre per quanto riguarda le carni suine, sarà esente da dazi il commercio di carni trasformate e quasi esente da dazi il commercio di carni fresche;

– garantirà la protezione in Giappone di oltre 200 prodotti agricoli europei di alta qualità, le cosiddette indicazioni geografiche (IG), e assicurerà la protezione di una serie di IG giapponesi nell’UE.

L’accordo apre inoltre i mercati dei servizi, soprattutto i servizi finanziari, delle telecomunicazioni e dei trasporti. Inoltre:



– garantisce alle imprese dell’UE l’accesso ai grandi mercati degli appalti del Giappone in 48 grandi città, ed elimina su scala nazionale gli ostacoli agli appalti in un settore economicamente importante come quello ferroviario;

– affronta le sensibilità specifiche dell’UE, ad esempio il settore automobilistico, prevedendo un periodo di transizione prima dell’apertura dei mercati.

L’accordo contiene anche un ampio capitolo sul commercio e sullo sviluppo sostenibile; fissa gli standard più elevati in termini di lavoro, sicurezza e tutela dell’ambiente e dei consumatori; rafforza l’azione dell’UE e del Giappone sullo sviluppo sostenibile e sui cambiamenti climatici e salvaguarda pienamente i servizi pubblici.

Per quanto concerne le prossime tappe, l’UE e il Giappone si apprestano ad avviare la verifica giuridica del testo, nota anche come “revisione giuridica”.

Quando questa fase sarà completata, il testo inglese dell’accordo sarà tradotto nelle altre 23 lingue ufficiali dell’UE e in giapponese.

Successivamente, la Commissione sottoporrà l’accordo all’approvazione del Parlamento europeo e degli Stati membri dell’UE, ai fini dell’entrata in vigore entro la fine dell’attuale mandato della Commissione europea nel 2019.