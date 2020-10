Sigep torna nel 2021 in versione “fisica” e “digitale” per un’intera settimana

editato in: da

(Teleborsa) – Torna il prossimo anno, in doppia versione “fisica” e “digitale”, Sigep 2021, il Salone della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè, che si terrà come sempre alla Fiera di Rimini, il polo fieristico gestito da Italian Exhibition Group, dal 15- al 17 marzo.

L’evento anzi prevede questa volta un’edizione speciale, “SIGEP EXP – The expanded edition”, che prolungherà l’evento ad una intera settimana, con l’aggiunta il 18 e 19 marzo della Digital Agenda, un momento tutto “digitale” su una piattaforma che si propone di agevolare il matching tra aziende e buyer internazionali.

Si tratta di un progetto corale che nasce dall’ascolto del mercato e dalla volontà di affiancare associazioni e aziende per affrontare al top la stagione della ripresa del foodservice dolce.

Le aziende, con le quali il progetto è stato condiviso ieri a Rimini, troveranno una fiera leggera e smart, che consentirà di concentrarsi sugli affari e gli incontri e sfruttare pacchetti digitali, in un perfetto equilibrio tra esposizione fisica e matching. Il pubblico professionale in presenza potrà organizzare la visita salvando tra i preferiti, in base al suo specifico interesse, aziende ed eventi, sfruttare il matchmaking, la modalità agenda per fissare appuntamenti, partecipare ai convegni, estendere le attività di networking. Il visitatore digitale potrà invece attivare chat e videochat, partecipare a tutti gli eventi disponibili in calendario da remoto e fissare appuntamenti virtuali.

In una fase economica del tutto straordinaria, Italian Exhibition Group con SIGEP EXP vuole più che mai essere accanto alle imprese per rappresentarne il volano concreto e tangibile di sviluppo del business.

A completare il quadro dell’area espositiva, cinque aree eventi e sette aree speciali, alcune delle quali vere e proprie novità come Innovation Gallery, selezione delle ultimissime novità di prodotto, tecnologie e servizi per il mondo dell’Out of Home, e Meeting Zone, gli “spazi salotto” allestiti ad-hoc per gli incontri di business a disposizione di tutti gli espositori. Torna nel 2021 Vision Plaza dove i più importanti esperti di settore presenteranno le visioni sul futuro del business dolce.