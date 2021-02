Sigep Exp, IEG: il dolce è anche “digitale”

editato in: da

(Teleborsa) – Un mercato in continua evoluzione che non si ferma e si ritrova nonostante l’impossibilità dell’incontro dal vivo, in scia alle restrizioni ancora in vigore per contenere la diffusione della pandemia nel nostro Paese. Raccogliendo la sfida di trasformare la crisi in nuove opportunità, anche l’esperienza dell’out of home dolce si fa digitale con un format innovativo e studiato su misura per rispondere in pieno al cambiamento in atto.

In attesa dell’edizione fisica – nel gennaio 2022 – di SIGEP, manifestazione conosciuta in tutto il mondo dedicata a gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè, IEG – Italian Exhibition Group farà convergere in digitale dal 15 al 17 marzo prossimi le migliaia di imprese dell’out of home dolce, italiane e internazionali grazie a Sigep Exp The Digital Experience, una piattaforma (e app collegata) per raggiungere la community di professionisti e aziende delle sue quattro filiere, un’opportunità per tutto il mondo Horeca (Hotellerie-Restaurant-Café, ndr) – a condizioni estremamente favorevoli – per fare business, ascoltare le esigenze degli operatori, presentare nuove linee, sviluppare networking.

Spazio, dunque, a webinar, workshop ed innovazioni di prodotto all’interno di un ambiente disegnato per dialogare con i più interessanti operatori nazionali ed internazionali del settore attraverso chat, video-chat e virtual meeting.

La piattaforma – si legge nella nota – “sarà aperta ai visitatori dall’8 marzo prossimo: in attesa dell’apertura ufficiale dell’evento, il visitatore potrà consultare il catalogo prodotti, la sezione novità, gli eventi in programma e richiedere appuntamenti agli espositori tramite la funzione agenda”. Nel ricco palinsesto si incastoneranno le demo realizzate da alcune delle maggiori aziende delle filiere.

INTERNAZIONALITÀ E BUSINESS – Non solo. Grazie al supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Agenzia ICE – che ha attivato oltre 30 uffici nel mondo – e al lavoro dei regional advisor di IEG, i buyer già confermati si collegheranno da Cina, India, Iran, Tunisia, Algeria, Brasile, Argentina, Russia, Ucraina, Danimarca, Germania e Spagna, massimizzando così le occasioni di networking e business.

Punti di forza di Sigep Exp – The Digital Experience Vision Plaza e Sigep Lab su trend globali e performance dolciarie mondiali.