Sigep, Bertuzzi e Buosi sono i nuovi campioni italiani di pasticceria

(Teleborsa) – Si chiude oggi alla Fiera di Rimini, il Salone Internazionale di Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè (Sigep) giunto, ormai, alla sua 40esima edizione.

Ad aggiudicarsi il titolo di “Campione italiano di Pasticceria” è stato l’imolese Alessandro Bertuzzi. Il 48enne romagnolo ha vinto il titolo al Sigep di Italian Exhibition Group precedendo Raimondo Esposito dalla Costa d’Amalfi e Federico Cattozzo da Varese.

Nella categoria Juniores, il Campione di Pasticceria è, invece, Andrea Buosi da Venegono Superiore (Varese) che, nel corso delle sfide nella Pastry Arena, ha superato Luca Bnà e Miriam Riggio.

Paolo Fornaciari miglior gelatiere – È, invece, Paolo Fornaciari della gelateria Ultimo Kilometro (Borgo a Buggiano – Pistoia) il miglior gelatiere dell’anno con il gusto “AriAri” dedicato alla moglie Arianna. Fornaciari è stato premiato dall’Associazione Italiana Gelatieri che, anche quest’anno ha proposto a Sigep una serie di concorsi e appuntamenti. Nel concorso Sorbetti dal Mondo, primo posto per Taguchi Yamamoto con “Soffio di Primavera con cuore di Prugne Giapponesi”. Al Concorso Eccellenza la vittoria va a Mario Serani con “Crema al mascarpone con vino passito, biscotto con bagna al mango e gelée di asparagi” mentre il miglior zabaione è quello di Valter Scarponi.

Giovani Panificatori, a Oderzo il premio Young Ideas – La vittoria del concorso Young Ideas, l’occasione per i giovani talenti dell’arte bianca di gareggiare in un concorso dedicato alle scuole alberghiere e agli istituti professionali, va a Sveva Bressan e Nicola Piccininalla della scuola Brandolini Rota di Oderzo (TV). Il contest è stato organizzato da Sigep con il coordinamento di Richemont Club Italia, con il Patrocinio di Richemont Club International e in collaborazione con Sigep Giovani.

“Premio Comunicando” alla campagna Chocolate Academy di Barry Callebaut – Promosso da Editrade con la rivista PuntoIT e sotto la regia di Franco Puglisi il tradizionale Premio Comunicando per la categoria Unica quest’anno va alla campagna Chocolate Academy di Barry Callebaut.