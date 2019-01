SIGEP: al via il 19 gennaio il quarantesimo salone mondiale del dolciario artigianale

editato in: da

(Teleborsa) – Cresce l’attesa il decollo del 40° SIGEP, il salone mondiale del dolciario artigianale che partirà il 19 gennaio al quartiere fieristico di Rimini. Organizzata da Italian Exhibition Group, la quarantesima edizione della fiera del dolce artigianale aprirà i battenti all’insegna del futuro e dell’innovazione, sempre al fianco delle imprese del settore nel raggiungimento di obiettivi di business internazionali.

Lo si apprende in una nota di IEG, che quest’anno ha voluto dare il via al SIGEP con un opening talk dal titolo “Future is now! Lo scenario del foodservice dolce nel mondo: innovazione e internazionalizzazione. Tendenze, nuovi format, case history di successo”. Un’occasione per fare il punto in merito alle nuove tendenze del settore dolciario e del caffè nell’ambito del foodservice.

L’inaugurazione, vedrà i saluti di apertura affidati a Gian Marco Centinaio, Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo; al quale seguiranno diversi interventi. Da Andrea Gnassi, Sindaco di Rimini, a Lorenzo Cagnoni, Presidente IEG, passando per Matteo Figura, Foodservice Italy Director – NPD Group; Roberto Bramati, Presidente Spazio Futuro Group e Commissione Consultiva Food & Food Court CNCC e Ugo Ravanelli, Amministratore Delegato di Italian Exhibition Group. Per le conclusioni, invece, la parola tornerà al Ministro Centinaio.