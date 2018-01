Sigep 2018, un successo di visitatori e amanti del “buono”

(Teleborsa) – Si chiude oggi Sigep 2018, il 39° Salone della gelateria, pasticceria e panificazione artigianali e caffè, a Rimini Fiera dal 20 gennaio scorso. L’evento ha catalizzato l’attenzione sui prodotti del made in Italy, con quasi 200 mila visitatori di cui almeno 33ila esteri provenienti da 180 paesi in tutto il mondo.

Molto soddisfatto ed ottimista Lorenzo Cagnoni, Presidente di IEG, la società che gestisce il polo fieristico riminese e la Fiera di Vicenza, il quale ha affermato che l’evento “ha superato il suo budget sia in termini di fatturato che in termini di redditività”.

Nel corso di questa edizione 900 eventi ed aree test a cura degli espositori e 32 competizioni di cui 7 internazionali (423 fra concorrenti e giudici), fra le quali: la Coppa del Mondo della Gelateria con 12 Paesi che hanno selezionato i loro migliori rappresentanti per gareggiare a SIGEP; il Campionato Mondiale di Pasticceria Femminile The Pastry Queen con 12 agguerrite concorrenti; The Ultimate Chococake Award, e il Campionato Italiano di Cioccolateria tra gli eventi del cioccolato; i Campionati italiani baristi dedicati al caffè e i grandi eventi della panificazione.

Un focus sul settore del gelato artigianale, che mostra tassi di crescita molto interessanti, con riflessi posuitivi anche per chi produce macchine per fare il gelato.

Ed uno sguardo alle realtà che producono caffè, con la presenza dell’Ambasciatore della Colombia, che ha spiegato i vantaggi del caffè colombiano di alta qualità ed auspicato una partnership con l’Italia, anche sotto il profilo degli investimenti.

Fra i vari eventi una tavola rotonda per fare il punto sulle farine ed i prodotti dell’arte bianca. Si intitola Abbiamo la farina che ci meritiamo! il Convegno organizzato dal Centro Informazione Farine e Italmopa – Associazione Industriali Mugnai d’Italia all’interno della Fiera internazionale Sigep di Rimini.