Sigep 2018, il caffè colombiano presente per una partnership sull’alta qualità

(Teleborsa) – Il caffè è un prodotto core per la Colombia, che guarda all’Italia con grande interesse, come paese partner nella produzione e negli investimenti.

E’ quanto emerso nel corso di Sigep 2018, la manifestazione della pasticceria artigianale, del cioccolato e del caffè, organizzata da Italian Exhibition Group, in corso in questi giorni a Rimini Fiera. Abbiamo intervistato Juan Rafael Mesa Zuleta, Ambasciatore di Colombia in Italia, chiedendo qual è l’importanza del settore del caffè dal punto di vista economico per il suo paese, in particolare per quanto riguarda l’export.

“E’ il nostro prodotto dell’export principale assieme al banano”, ha risposto l’Ambasciatore colombiano, ricordando che l’anno scorso la Colombia ha prodotto 14 milioni di sacchi di caffè di esportazioni.

“Siamo il terzo produttore al mondo di caffè ed il primo per il caffè di alta qualità”., ha precisato, spiegando che è “per questo il caffè della Colombia costa di più che altri caffè” in quanto di alta qualità.

A rimarcare l’importanza del caffè per l’economia colombiana la constatazione che “il caffè dà lavoro ad almeno 500 mila famiglie” in Colombia, che lavorano insieme alla Federación Nacional de Cafeteros (FNC) per sviluppare la produzione. Proprio grazie alla federazione c’è stato un rinnovamento di tutto il parco del caffè negli ultimi 10 anni e questo è un settore in forte crescita.

“Siamo in questa manifestazione perché l’Italia è un partner ideale per la Colombia”, ha spiegato Zuleta, perché l’Italia “porta tutta la sua preparazione e conoscenza del caffè alla gente che lo coltiva”. “Stiamo lavorando per invitare l’italiano a investire nella coltivazione del caffè“, ha concluso l’ambasciatore.