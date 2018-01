SIGEP 2018: dal 20 al 24 gennaio, nuova edizione del salone mondiale del dolciario artigianale

(Teleborsa) – Al via il 20 gennaio prossimo SIGEP 2018.

L’edizione straordinaria che aprirà sabato 20 e si concluderà mercoledì 24 gennaio 2018 avrà luogo alla Fiera di Rimini, dove si svolgerà il 39° Salone della gelateria, pasticceria e panificazione artigianali e caffè organizzato da Italian Exhibition Group, il grande player fieristico internazionale nato poco più di un anno fa dall’integrazione fra Rimini Fiera e Fiera di Vicenza.

SIGEP rappresenta il punto di riferimento del Made in Italy più prezioso, legato al food e in particolare al dolciario artigianale; è la rassegna mondiale che anticipa tendenze ed innovazioni delle 4 filiere in quanto a materie prime, ingredienti, impianti e attrezzature, arredamento e servizi.

Obiettivo di SIGEP 2018, che avrà un focus particolare sul mercato USA in straordinario sviluppo, sarà esprimere il potente profilo di internazionalità sotto l’aspetto qualitativo: aumenterà il rilievo economico degli hosted buyers (1.000 da 40 Paesi), la loro capacità d’acquisto, la presenza dei grandi distributori e delle insegne leader. Ospiti da tutto il mondo i “key people” che dettano e tracciano tendenze, anticipando il business futuro a vantaggio delle imprese.

L’edizione 2018 proporrà 900 eventi ed aree test a cura degli espositori; 32 competizioni di cui 7 internazionali (423 fra concorrenti e giudici), fra le quali: la Coppa del Mondo della Gelateria con 12 Paesi che hanno selezionato i loro migliori rappresentanti per gareggiare a SIGEP; il Campionato Mondiale di Pasticceria Femminile The Pastry Queen con 12 agguerrite concorrenti; The Ultimate Chococake Award, e il Campionato Italiano di Cioccolateria tra gli eventi del cioccolato; i Campionati italiani baristi dedicati al caffè e i grandi eventi della panificazione.

SIGEP rappresenta anche una occasione di alta formazione: 13 gli stage coi grandi Maestri del dolciario artigianale; 92 fra convegni e presentazioni di nuovi progetti con 279 relatori.

Nelle cinque giornate è attesa la presenza di 160mila buyers, con oltre 33mila esteri da 180 Paesi. 1250 imprese saranno distribuite sulla superficie record e sold out da mesi coi suoi 129mila mq., raggiunti dal quartiere riminese con l’ultimo step di ampliamento.