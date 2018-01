SIGEP 2018, al via macchina organizzativa. Accordo con Trenitalia

(Teleborsa) – Sono attesi 160.000 buyers da 180 Paesi a SIGEP 2018: il 39° Salone della gelateria, pasticceria e panificazione artigianali e caffè organizzato da Italian Exhibition Group che aprirà i battenti il prossimo 20 gennaio e si chiuderà il 24 gennaio.

IEG per accogliere al meglio la presenza dei buyers attesi e per agevolare i trasferimenti ha messo in campo la macchina organizzativa.

Sette gli scali aeroportuali collegati alla Fiera di Rimini da bus navetta: Bologna, Milano Linate, Roma Fiumicino, Falconara, Venezia, Treviso e Bergamo. Tra le novità 2018, l’allestimento di un Treno SIGEP che si muoverà fra le stazioni di Cattolica (cinque fermate) e Santarcangelo, in entrambe le direzioni. Una direttrice strategica sia per gli operatori dell’area, sia per quelli che soggiorneranno negli hotel della zona.

Arrivo e partenza in treno

Confermato l’accordo con Trenitalia per garantire un congruo numero di fermate alla stazione “RiminiFiera” sulla tratta Milano/Lecce, in entrambe le direzioni. Saranno 28 le fermate giornaliere, 14 in direzione Sud, altrettante in direzione Nord. Per il treno speciale tra Cattolica e Santarcangelo, la mattina partenza da Cattolica alle 7.28 e alle 8.51; da Santarcangelo alle 8.20.

Rientri serali da RiminiFiera alle 17.15 e 18.46 verso Cattolica e dalle 18.12 verso Santarcangelo.

Bus navetta

IEG ha approntato bus navetta gratuiti che si muoveranno sul litorale degli alberghi con fermata alla Fiera di Rimini. La Navetta A partirà dall’Hotel Ascot di Miramare ogni mattina, nove le corse in programma fra le 8.00 e le 10.00 con otto fermate. Cinque corse in partenza dalla Fiera di Rimini a fine giornata, dall’ingresso Est, fra le 17.15 e le 18.30.

La Navetta B partirà da Piazza Marvelli (sette corse fra le 8.00 e le 9,35) e cinque corse di rientro sempre dall’Ingresso Est, fra le 17.15 e le 18.30, con sette fermate.

Un altro bus navetta collegherà SIGEP con Bellaria (Lungomare Cristoforo Colombo n. 40). 15 le tappe. Si aggiungerà un bus navetta gratuito e mattutino dalla stazione di Riccione verso la Fiera di Rimini.

Bus di linea



I bus di linea da utilizzarsi sono il 5 e 10 e collegano la fiera da San Mauro Pascoli e da Miramare in entrambe le direzioni.

In auto

Per chi arriverà in auto, i parcheggi del quartiere sono pronti a ricevere 11mila autoveicoli nelle quattro aree attrezzate, Ai parcheggi Sud, Est e Ovest saranno attive le colonnine di ricarica per i veicoli elettrici dotate di prese per auto e moto.