Sigarette elettroniche nocive? Produttori commentano rilievi OMS

(Teleborsa) – Una questione che spesso ha tenuto banco in tema di salute è quella che riguarda la nocività o meno della sigaretta elettronica. Secondo quanto rilevato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, nonostante la minor quantità di emissioni rispetto alle sigarette tradizionali, non sono esenti da rischi.

Secondo il Presidente di ANAFE, l’Associazione Nazionale Produttori Fumo Elettronico, Umberto Roccatti “gran parte dell’attenzione mediatica è stata concentrata su conclusioni allarmistiche, piuttosto che sul contenuto equilibrato del report. D’altra parte, cosa significa sostenere che questi prodotti producono meno emissioni rispetto alle sigarette tradizionali se non confermare che le sigarette elettroniche sono prodotti a rischio ridotto?”. L’ANAFE, che non nega l’esistenza di un rischio di misura “ridotta”, ritiene dunque che il settore ha bisogno di una regolamentazione chiara. “Siamo felici – continua il Presidente – che l’OMS l’abbia messo tutto nero su bianco, e non possiamo che accogliere con favore quanto espresso in merito, ma quel che ci preme sottolineare è che ad essere lasciato da parte è il fumatore, che abbraccia una proposta concreta e ricevibile”.

“Come facciamo con i milioni di fumatori che non vogliono o non riescono a smettere di fumare? Scegliamo chi dice no o chi sceglie il principio del rischio ridotto grazie alla sigaretta elettronica? Milioni di fumatori, mentre il dibattito continua ad essere fuorviante, continuano a morire a causa delle sigarette tradizionali e delle malattie correlate ad esse” conclude Roccatti.