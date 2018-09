Siemens vicina alla firma di un grande contratto in Iraq

editato in: da

(Teleborsa) – Il gruppo tedesco Siemens sarebbe vicino a firmare un grande contratto in Iraq.

Lo riporta Handelsblatt, secondo cui questo deal farebbe parte della ricostruzione del Paese.

Siemens, infatti, dovrebbe elettrificare l’intera nazione. L’amministratore delegato Joe Kaeser ha incontrato il Primo Ministro dell’Iraq domenica 23 settembre per discutere la proposta di espandere la produzione di energia nel Paese del Medio Oriente. Il gruppo tedesco dovrebbe aggiungere 11 gigawatt (GW) di capacità in quattro anni, aumentando la capacità in Iraq di quasi il 50%. Non è stato rivelato il valore del contratto che dovrebbe valere diversi miliardi di euro.