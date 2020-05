Siemens, utile secondo trimestre -64%: sospese stime su anno

editato in: da

(Teleborsa) – Utile netto in calo di quasi 700 milioni (-64%) per Siemens che chiude il secondo trimestre con ricavi stabili a 14,2 miliardi (-1%) ma un Ebita rettificato “significativamente inferiore a 1,6 miliardi, con tutte le attività industriali che hanno subìto gli effetti della pandemia Covid-19“, spiega il Gruppo una nota.

“Data la situazione attuale non possiamo più confermare la nostra guidance originale per il 2020“, prosegue il comunicato, specificando che la società si “astiene dal fornire indicazioni per l’utile per azione“.

“Ora prevediamo un moderato calo delle entrate comparabili nell’anno fiscale 2020, al netto della conversione di valuta e degli effetti del portafoglio, con un rapporto book-to-bill (il rapporto tra gli ordini ricevuti e l’importo fatturato, ndr) sopra di 1. Il calo della domanda influisce maggiormente sulle nostre società operative, le industrie digitali e le infrastrutture smart”, conclude la nota.

“Abbiamo portato a termine un trimestre solido viste le gravi circostanze”, ha commentato Joe Kaeser, Presidente e CEO di Siemens AG.

“Siamo stati in grado di mantenere la scadenza originale per lo spin-off del nostro business dell’energia. Prevediamo di toccare il fondo nel terzo trimestre e continuiamo a considerare la salute e la sicurezza dei nostri partner e dipendenti come la nostra priorità, mantenendo la continuità aziendale il più responsabilmente possibile”, ha aggiunto Kaeser.

La società “ha un rating elevato e una posizione di liquidità molto solida“, ha inoltre sottolineato Ralf P. Thomas, direttore finanziario di Siemens AG.

“Se necessario, abbiamo accesso diretto a oltre 11,4 miliardi di liquidità netta. Inoltre, disponiamo di un portafoglio aziendale molto resiliente e diversificato con una quota crescente di servizi e software”. Il gruppo tedesco sta proseguendo la sua riorganizzazione interna e sta pianificando lo spin off di Flender, produttore di sistemi di trasmissione meccanica.