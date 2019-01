Siemens-Alstom, nuove proposte per scongiurare il NO a fusione

editato in: da

(Teleborsa) – La fusione Siemens-Alstom a rischio bocciatura. Per scongiurare un NO della Commissione europea, Siemens AG e Alstom SA avrebbero modificato il pacchetto delle concessioni proposte, così da poter facilitare il passaggio della fusione tra le loro attività ferroviera. La decisione della Commissione sarà comunicata il 18 febbraio.

Le concessioni proposte dai due osservati speciali, dunque, sarebbero pari al 4% del valore iniziale di vendita. Già a dicembre, i due colossi avevano proposto di cedere alcune attività di segnalamento e di materiali rotabili, ricevendo tuttavia ’altolà della Commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager. In merito al nuovo pacchetto di cessioni per “superare l’ostacolo”, invece, responso, appunto, tra una ventina di giorni.

Sebbene secondo Alstom il “pacchetto” aiuti a conservare il valore economico ed industriale dell’accordo, non è scontato che la Commissione Ue per la Concorrenza accordi il via libera all’operazione.

Dallo scorso luglio, infatti, Magrethe Vestager ha accuratamente posto sotto la lente d’ingrandimento il matrimonio ferroviario tra la teutonica Siemens e la francese Alstom, decise a fondersi nell’ottica di muovere guerra ai grandi colossi che oggi corrono su ferro.

Un sodalizio, che secondo laCommissaria, potrebbe invece “privare gli operatori ferroviari europei di una scelta di forniture e prodotti innovativi e portare a prezzi più elevati, che finirebbero per danneggiare milioni di europei che usano il trasporto ferroviario ogni giorno”.