Sicurezza sul lavoro, Capone: ” Necessario rafforzare le attività di promozione, prevenzione e repressione”

editato in: da

(Teleborsa) – Aumentano gli incidenti sul lavoro, quelli mortali denunciati nei primi sei mesi di quest’anno infatti sono stati 482, 13 in più rispetto allo stesso periodo del 2018, con un incremento del 2,8%. Lo ha reso noto l’Inail nei dati del primo semestre 2019.

“Bene l’attenzione che il Governo sta ponendo sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, argomento particolarmente sentito dall’UGL (Unione Generale del Lavoro) alla luce dell’incremento di incidenti mortali nei primi sei mesi del 2019. – ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL – Necessario quindi rafforzare le attività di promozione, prevenzione e repressione degli illeciti nei luoghi di lavoro.”

“Importante potenziare la dotazione organica del personale ispettivo che deve essere messo in condizione di operare in maniera efficace ed efficiente. – continua – In questo senso, va garantita la dotazione tecnica e informatica, l’equiparazione economica e normativa, l’allineamento giuridico degli atti prodotti, il pieno accesso alle banche dati dell’Inps.”

Infine, sulla formazione, Capone aggiunge: “Altro punto fondamentale è prevedere gli obblighi informativi e di addestramento, in capo al datore di lavoro nei confronti dei dipendenti e rendere strutturata e obbligatoria la formazione nelle scuole secondarie di secondo grado.”