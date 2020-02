Sicurezza lavoro, sottoscritto Protocollo intesa tra Inail e Unione Petrolifera

editato in: da

(Teleborsa) – Inail e Unione Petrolifera, associazione che rappresenta le principali imprese che operano in Italia nell’ambito della lavorazione, della logistica e della distribuzione dei prodotti petroliferi e dei biocarburanti, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che punta a fornire risposte integrate e di qualità per il miglioramento continuo della salute e sicurezza sul lavoro delle aziende della filiera, attraverso attività di ricerca congiunte e la promozione di iniziative comuni di confronto e approfondimento.

“Per l’Inail l’avvio di questa collaborazione è particolarmente importante – spiega il presidente dell’Istituto, Franco Bettoni – perché riguarda il tema della sicurezza in un settore strategico del nostro Paese, i cui addetti operano in ambienti ad alto rischio. In questo contesto fare prevenzione in modo efficace richiede interventi mirati e un impegno costante sul fronte della formazione e dell’informazione, con il coinvolgimento diretto di parti sociali, imprese e lavoratori, che rappresenta un ingrediente indispensabile della strategia di contrasto agli infortuni e alle malattie professionali”.

“La filiera del downstream rappresenta un’eccellenza industriale del nostro Paese – aggiunge il presidente di Unione Petrolifera, Claudio Spinaci – che opera secondo standard tra i migliori d’Europa, sia in termini di sicurezza che di innovazione tecnologica. L’impegno costante delle aziende e le elevate competenze professionali dei nostri addetti hanno permesso di ottenere ottimi risultati nel campo della salute, sicurezza e ambiente (HSE), consolidati da molti anni come testimoniano gli indici di frequenza e di gravità degli infortuni pubblicati da Inail. Questo protocollo – conclude – testimonia la nostra volontà di rendere sempre più sicuri i nostri processi produttivi nell`ottica di un miglioramento continuo”.

Le iniziative congiunte previste dal protocollo d’intesa comprendono la sperimentazione, presso le imprese aderenti a Unione Petrolifera interessate, di procedure e strumenti già realizzati dall’Inail o dalle stesse aziende associate, come i sistemi di monitoraggio dell’integrità delle attrezzature e dellecondizioni del lavoratore che opera in ambienti di lavoro difficili, i sistemi di movimentazione assistita e le procedure per la gestione del rischio chimico.