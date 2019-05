Sicurezza, Gabrielli invia ai prefetti circolare anti degrado urbano

editato in: da

(Teleborsa) – Rafforzare la sicurezza delle città affiancando un nuovo strumento operativo a quelli già introdotti dal decreto sicurezza. Con questo obiettivo il ministro dell’Interno Matteo Salvini, lo scorso 17 aprile, ha inviato a tutti i prefetti d’Italia una direttiva che li invitava a “convocare specifiche riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, nel cui ambito dovrà essere avviata una previa disamina delle eventuali esigenze di tutela rafforzata di taluni luoghi del contesto urbano”. Indicazioni volte a sollecitare interventi dei prefetti, analoghi a quelli già adottati a Bologna e Firenze, per contrastare più efficacemente il degrado urbano e – sulla scia del Daspo urbano – allontanare da alcune aree, le cosiddette “zone rosse”, chi è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti, reati contro la persona e danneggiamento dei beni.

Nonostante le polemiche che hanno accompagnato l’annuncio di tali provvedimenti, da martedì l’azione dei prefetti contro abusivi, spacciatori e balordi ha preso ufficialmente il via. Il direttore generale della Ps, prefetto Franco Gabrielli, ha, infatti, inviato a tutti i questori una circolare con le indicazioni necessarie ad attuare la direttiva del Viminale.

Nella circolare viene spiegato che, nel momento i cui un soggetto viene fermato, gli agenti dovranno redigere “un semplice verbale con l’indicazione del soggetto a cui viene intimato di allontanarsi” e il luogo dove è stato trovato. Nel caso in cui il soggetto dovesse rifiutarsi di allontanarsi o fare ritorno nello stesso luogo le forze dell’ordine procederanno con un’informativa di reato diretta alla Procura della Repubblica.

Sul ruolo dei sindaci, questione al centro del dibattito delle scorse settimane, viene chiarito che i primi cittadini vengono sostituiti dai prefetti con potere di ordinanza soltanto se non procedono agli interventi necessari.

dal Viminale avevano risposto che si tratta di “interventi eccezionali che mirano a superare il degrado”.